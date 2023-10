Serie D, scontri tra ultras dopo Siracusa-Acireale: calci, pugni e bombe carta. Ci sono dei feriti

Calci, pugni e bombe carta. Questo quanto accaduto negli scontri avvenuti in prossimità dello stadio Nicola De Simone di Siracusa in occasione del match tra Siracusa e Acireale. Diversi i mezzi danneggiati nel corso degli scontri e ci sarebbero anche dei feriti. Gli agenti della Digos, che sono intervenuti per sedare gli animi, hanno avviato le indagini per identificare i partecipanti a questa maxi rissa. La partita è invece stata vinta dal Siracusa per 3 a 1.