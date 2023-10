Servette, il tecnico Weiler: “Ho molto rispetto per Mourinho, ha molta esperienza”

Il tecnico delle Servette Rene Weiler, ha preso la parola durante la conferenza stampa di presentazione del match contro la Roma, gara valida per la seconda giornata di Europa League del Gruppo G: “Ho già incontrato Mourinho nel 2017 quando era al Manchester United, ma non è possibile paragonare le squadre [da lui allenate, ndr], è un allenatore con molta esperienza e successo. Quello che posso dire è che ho molto rispetto per Mourinho, alla fine è un avversario. Per noi è importante giocarcela, è un apprendistato. Non posso confermare il modulo. Sarà straordinario giocare con 60.000 spettatori”.