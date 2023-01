Serie D, Angri-Portici 0-3 a tavolino: “Persone vicine al club di casa hanno aggredito giocatore ospite”

Il giudice sportivo della Serie D, Aniello Merone, ha decretato lo 0-3 a tavolino della sfida tra Angri e Portici. Ad aggiungersi alla sconfitta a tavolino, per la squadra di casa è arrivato l’obbligo di disputare due gare in campo neutro a porte chiuse e un’ammenda di 4mila euro. Tutto relativo a quanto accaduto durante il recupero di ieri: “nel corso dell’intervallo persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano indebito ingresso nell’area degli spogliatoi ove una di queste aggrediva un calciatore della società ospitata strattonandolo con violenza e colpendolo con alcuni calci su ampia parte del corpo, mentre altro soggetto ne favoriva la fuga tenendo aperta una porta; – ad esito dell’aggressione, che aveva termine grazie all’intervento degli altri tesserati della società il calciatore aggredito necessitava dell’intervento dei sanitari e riportava forti dolori e contusioni escoriate al torace e all’addome; – in ragione delle circostanze summenzionate si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine e l’arbitro, constatato il venire meno delle condizioni per il proseguo della gara ne decretava la definitiva sospensione”, questo il comunicato ufficiale. Il giocatore aggredito è il capitano del Portici, Maurizio Maraucci.