Betis-Barcellona, gol di Fekir su assist di Henrique: mancino decisivo (VIDEO)

di Marzia Bosco 17

Il Betis non molla e trova il pareggio sul finale del match contro il Barcellona, valevole per l’accesso alla finale della Supercoppa spagnola 2023. A trovare la rete dell’1-1 è Fekir al 77esimo, dopo una bella azione dei padroni di casa, culminata con l’assist di Henrique sulla destra. Termina in rete il numero 8 con un mancino decisivo.