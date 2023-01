Roma, Zaniolo: “Le pressioni fanno parte del calcio, sono concentrato a far bene con la squadra”

L’attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, ha parlato del suo attuale momento in giallorosso, prima del match di Coppa Italia contro il Genoa. Queste le sue parole, ai microfoni di Mediaset: “Le pressioni fanno parte del calcio, sono abituato a conviverci. L’importante è lavorare per la squadra e fare quello che ti chiede il mister, il resto non mi interessa. Io qui sto bene, ma oggi sono concentrato sulla partita, al resto non penso. Al mio rinnovo ci pensano il mio procuratore e la società”.