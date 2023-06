Serie C, il Siena ricorre al Collegio di Garanzia contro la penalizzazione

Il Siena non ci sta e ricorre al Collegio di Garanzia per i due punti di penalizzazione, decisivi poi per la qualificazione ai playoff della squadra toscana, e per l’inibizione di tre mesi per un dirigente. In un momento abbastanza caotico per i playoff di Serie C si aggiunge il ricorso del Siena che ha deciso di mettere nero su bianco le motivazioni che, per la società, sono diretta testimonianza di un agire sbagliato da parte della Corte d’Appello che ha inibito il dirigente e di impartire la penalizzazione al club toscano.