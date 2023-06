Inter-Manchester City, Onana: “Le finali non si giocano, si vincono”

Ad inizio stagione, soprattutto dopo il sorteggio dei gironi, nessuno si sarebbe mai aspettato che l’Inter arrivasse fino all’ultimo atto in Champions League. L’estremo difensore nerazzurro, André Onana, suoi la carica ai suoi compagni al media day organizzato dall’Uefa: “Si lavora tutta la vita per certe partite, e sabato arriveremo pronti. Affrontiamo la squadra più forte del mondo, ma dovranno dimostrarlo. Ai miei compagni di spogliatoio lo dico sempre, le finali non si giocano, ma si vincono. Solo i vincitori saranno ricordati, e l’Inter andrà ad Istanbul per vincere“.