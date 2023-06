Serie A, giudice sportivo: due giornate a Foti, un turno di stop a Gasperini e Bocchetti

Ultimi provvedimenti del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea con le sanzioni inflitte dopo la trentottesima giornata di Serie A. In particolare, pioggia di squalifiche per gli allenatori o i collaboratori tecnici: nel dettaglio, ben due giornate a Salvatore Foti, vice di Mourinho, per aver rivolto a un assistente espressioni ingiuriose, recidivo; una giornata agli espulsi Bocchetti e Gasperini, mister di Verona e Atalanta. Il tecnico de facto dell’Hellas sconterà la squalifica proprio nello spareggio, gli altri due citati il prossimo anno. Squalificato per un turno anche Michele Salzarulo, collaboratore di Mourinho sempre alla Roma.

Veniamo ai giocatori: Amian e Gyasi dello Spezia saltano un turno ed è proprio lo spareggio, due giornate invece a Rogerio (Sassuolo) e Marlon (Monza). Un turno per Cambiaghi, Tressoldi, Dybala, Gyasi, Izzo, Kouame, Milinkovic-Savic, Pellegrini Lo., Piatek.