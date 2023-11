Serie C, pari nel finale del Padova con la Pergolettese. Nel Girone C il Benevento non stecca il colpo

Si è chiuso il lunedì che ha fatto passare in rassegna la quindicesima giornata della Serie C. Nella serata è stato tempo di partite che riguardavano tutti e tre i gironi con risultati che hanno lasciato spazio a qualche sorpresa. Per esempio, nel Girone A è il Padova a soffrire fino all’ultimo contro la Pergolettese e ad uscire dal campo con un punto, buono, per quello che si è visto nel campo. Vanno avanti i padroni di casa nel secondo tempo con la rete di Mazzarani. Il match nel finale diventa un assalto da parte del Padova: assalto che premia al minuto 86′ con il gol di Belli. Perde terreno il Padova che vede il Mantova allungare di due lunghezze in vetta alla classifica.

Nel Girone B, invece, pari per il match playoff fra Recanatese e Pineto. Le due squadre, autrici fino a questo momento di una stagione al limite della perfezione, si sono scontrate a viso aperto dando vita ad una partita bella e vibrante fra due formazioni in salute. Alla fine è pari, 1-1, con le reti di Carpani al settimo minuto del primo tempo e con il pareggio, nel finale, da parte del Pineto con la rete di Volpicelli.

Girone C che ha visto invece la vittoria per 2-1 del Benevento che è passato grazie ai gol di Agazzi e di Ferrante su un Monterosi che ha provato a giocare a viso aperto e senza nessun tipo di timore reverenziale. Monterosi che ha condotto una buona partita, fermato quasi sempre, a parte sul gol del 2-1 di Bittante, da un super Paleari, miglior in campo del Benevento. Tre punti d’oro per i campani comunque che rimangono al terzo posto in classifica dietro a Juve Stabia e Picerno. Chi continua a vincere è la Casertana che si mette immediatamente dopo il Benevento, grazie alla vittoria esterna e di misura contro il Taranto di Capuano. A decidere il gol la rete di Tavernelli. In coda vittoria vitale per il Francavilla contro il Brindisi: di Artistico e di Giovinco i gol della vittoria.