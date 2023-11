LIVE – Benevento-Monterosi 2-1, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

Il Benevento deve rispondere a Juve Stabia e Picerno per inseguire la vetta della classifica del Girone C di Lega Pro. Le Streghe saranno attesi dalla sfida contro il Monterosi Tuscia per un match che nasconde molto insidie nonostante la classifica. Gli ospiti, infatti, ai punti stanno attraversando un periodo difficile, vista l’ultima posizione in classifica. Attenzione però a dare per smarrito totalmente il Monterosi: l’ultima vittoria nell’ultima giornata contro la Virtus Francavilla potrebbe aver ridato entusiasmo e slancio. Sportface.it vi racconterà qui la diretta testuale del match.

DOVE VEDERLA IN DIRETTA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

BENEVENTO-MONTEROSI 2-1 (14′ Agazzi, 39′ Ferrante, 87′ Bittante)

95′ – FINISCE IL MATCH!!! VINCE IL BENEVENTO!!!

87′ – ACCORCIA IL MONTEROSI!!! BITTANTE BATTE PALEARI DA POCHI PASSI!!

80′ – Ancora Paleria show!!! Tre parate ravvicinati del portiere del Benevento, bravo prima su Di Rienzo e fenomenale prima sulla ribattuta di Ekuban che ci prova due volte ma non va.

72′ – Triangolo perfetto fra Karic, Ferrante e Marotta con l’ultimo che tenta la conclusione. L’urlo del Vigorito spezzato solo dal palo. Benevento vicino al 3-0.

60′ – Marotta si gira in area. La traversa ferma il numero 9 del Benevento.

52′ – Reagisce il Monterosi. Silipo ci prova da fuori, ma Paleari è sempre attento.

50′ – Benevento vicino al tris!! Bomber Ferrante prova il grande gol, in girata al volo. Palla fuori di pochissimo.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Dopo la paratona di Paleari, si chiude il primo tempo.

45′ – Ancora Paleari super!!!! Bittante da due passi stava già per esultare, ma il portiere del Benevento è super!!

42′ – Al momento è Benevento show! Ci prova da fuori Kubika, Mastrantonio in qualche modo respinge.

39′ – RADDOPPIA IL BENEVENTO!!!!!! Improta con il destro mette un assist al bacio che bomber Ferrante non può sbagliare.

33′ – Primo giallo del match per Bolsius, entrato in ritardo su Altobelli.

32′ – Il Monterosi da alcuni minuti ha alzato il proprio baricentro e prova a mettere in pericolo la porta del Benevento.

25′ – Karic sbaglia tutto in uscita e regala la palla ad Ekuban che ruba la palla e calcia in porta. Paleari costretto al super intervento.

17′ – Monterosi che reagisce con Ekuban che incrocia, ma la palla va via sul fondo.

14′ – GOOOOOOOL DEL BENEVENTO!!! Mancino fantastico di Agazzi che dalla distanza porta avanti il Benevento.

7′ – Ci prova Importa da fuori, palla fuori di poco.

1′ – Si parte.

20.28 Ci siamo!! Pochi minuti e si inizia con Sportface.it che vi accompagnerà con la diretta testuale del match.