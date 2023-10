Serie C, Girone B: pari nel big match fra Perugia e Torres. L’Entella batte un colpo contro il Gubbio

La domenica di Serie C nel Girone B si apre con un pareggio, quello nel big match fra Perugia e Torres e con la vittoria, in rimonta dell’Entella in casa contro il Gubbio. Nello scontro di alta classifica fra Perugia e Torres, le due squadre hanno dimostrato di meritare e di ambire alle zone alte della classifica. Il vantaggio degli ospiti porta la firma di Manuel Fischanaller che è bravo ed opportunista a prendere la palla che vaga in area e di metterla alle spalle di Furlan. Baldini poi decide di inserire il giovane Seghetti in campo: scelta che ripaga il Perugia e che cambia la partita. Seghetti mette a segno il gol del pareggio ed ispira occasioni per il possibile sorpasso umbro che comunque non arriva. Un punto d’oro per la Torres che mantiene la testa della classifica.

Nell’altro match di giornata, torna alla vittoria l’Entella che in casa batte in rimonta contro il Gubbio. L’inziale vantaggio è ospite con Spina, nettamente il migliore dei suoi. Nel primo tempo però arriva la reazione pronta dell’Entella che con un colpo di testa di Corbari mette il risultato in perfetto equilibrio. In un secondo tempo nervoso, sono i liguri che passano con un altro colpo di testa: Bonini dopo un’ora trascorsa mette in rete la palla del definitivo 2-1.