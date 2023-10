Serie C 2023/2024: pareggiano Benevento e Picerno, vince Messina

Nel primo pomeriggio di domenica vanno in scena le gare tra Benevento e Picerno e Messina contro Giugliano. La prima partita regala un caotico 2-2, con un’ultima mezz’ora di gioco intensa. A Messina, la squadra di casa vince per 1-0 contro il Giugliano.

La partita vede il Picerno partire con maggiore aggressività rispetto ai padroni di casa e trovare il gol del vantaggio dopo meno di venti minuti. In gol va Murano, che al 18′ manda la palla tra i pali del Benevento. Nella seconda parte del primo tempo la squadra di casa entra in partita e riesce a contenere gli assalti avversari, anche se non trova una reale possibilità per passare i vantaggio. Il canovaccio della partita resta lo stesso anche all’inizio del secondo tempo, ma quando mancano venti minuti al fischio finale, la musica cambia e il chaos ha la meglio. Al 70′ l’arbitro fischia fallo di mano del Picerno, concedendo un calcio di rigore al Benevento. Marotta non sbaglia dal dischetto e porta la squadra di casa al pareggio. Pochi minuti dopo però, viene concesso un altro rigore, questa volta al Picerno dopo l’uscita avventata di Paleari. Tira Murano, che con una doppietta riporta in vantaggio il Picerno. Negli ultimi minuti, la tensione è alle stelle e Marotta, protagonista di un fallo pesante nell’area avversaria, viene espulso. Il Benevento termina dunque in dieci, ma la cosa non impedisce alla squadra di farsi valere in campo. Al 93′, ecco che accerchiano la porta del Picerno e poi Kubica trova la rete del pareggio. Finisce dunque 2-2 tra le due squadre.

In contemporanea, il Messina sfida il Giugliano, trovando il primo e unico gol della partita nella prima parte di gioco. Plescia trova la rete del vantaggio al minuto 17, portando i padroni di casa sull’1-0. Il Giugliano non riesce a rispondere all’attacco degli avversari e i messinesi non creano una nuova chance per andare in rete. Dopo più di novanta minuti, termina dunque 1-0.