Italia U17, venti convocati per primo turno fase finale degli Europei: c’è Camarda

Massimiliano Favo, ct dell’Italia U17, ha diramato l’elenco dei convocati verso la fase finale degli Europei di categoria, in programma nel maggio 2024 a Cipro. “Vogliamo qualificarci e farlo bene, diventando poi teste di serie al prossimo turno: non ci nascondiamo. Ovviamente quando si fanno le convocazioni dispiace dover scegliere, perché come allenatore vorresti portare tutti. Tuttavia abbiamo il dovere di scegliere venti giocatori che siano affidabili e questo è un buon gruppo che ha sempre dato delle belle soddisfazioni” ha dichiarato il tecnico. Tra i convocati, spicca la presenza di Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan nonché unico 2008 al fianco di soli 2007. Di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri: Alessandro Nunziante (Benevento), Massimo Pessina (Bologna)

Difensori: Cristian Cama (Roma), Federico Colombo (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Francesco Verde (Juventus), Giorgio Vezzosi (Sassuolo)

Centrocampisti: Alessandro Di Nunzio (Roma), Federico Coletta (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Mattia Liberali (Milan), Alessandro Olivieri (Empoli), Diego Pisani (Fiorentina), Elia Plicco (Parma)

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Alex Castiello (Atalanta), Stefano Maiorana (Fiorentina), Mattia Mosconi (Inter)