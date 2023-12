Serie C 2023/24: pareggio per 1-1 fra Juventus U23 e Vis Pesaro

Nel Girone B nel pomeriggio è stato tempo di Juventus Under 23 e Vis Pesaro per un match che poteva dire tanto per la corsa alla salvezza diretta delle due squadre. Nel complesso il match è stato equilibrato e gradevole con le squadre che, nonostante una prima fase di studio, poi hanno cercato di mettere in vista un piano di gioco propositivo.Un tempo per uno in sostanza, quindi risultato giusto.

Nel primo tempo è la Juventus che prende il comando delle operazioni sin dalle prime battute, con il Pesaro che invece si rintana e con Pucciarelli e con Karlsson tenta di ripartire. Al 43esimo però viene ripagata la pressione della Vecchia Signora, grazie alla rete firmata da Rouhi che conclude un’azione corale bellissima ideata da Hujisen, perfezionata da Savona e conclusa dall’esterno bianconero. Si va all’intervallo sul minimo vantaggio meritato da parte della Juventus.

Nel secondo tempo invece è la Vis Pesaro che si prende il comando delle operazioni: al 55 è Karlsson ad andare vicino al gol del pareggio, dopo un tiro che fa tremare il palo. Al 65esimo lo sforzo degli ospiti viene ripagato: su punizione insidiosa calciata da Di Paola, Daffara pasticcia e come regalo di Natale colleziona per Pesaro il gol del pareggio. Nel finale capita su Karlsson ancora la palla dell’1-2, ma questa volta l’esterno viene fermato dalla traversa. Finisce 1-1, tutto sommato giusto.