West Ham-Manchester United, ten Hag: “Abbiamo giocato bene, eravamo in controllo”

Erik ten Hag, tecnico del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di TNT Sports dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del West Ham: “Penso che abbiamo giocato molto bene, controllando la partita con il possesso palla. Inoltre, non abbiamo concesso occasioni ma poi dovevamo segnare. Eravamo in controllo, tuttavia abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo concretizzate; poi in un momento di calo abbiamo subito un gol“.

Sulla decisione di inserire Marcus Rashford al centro dell’attacco: “Lo ha già fatto in passato ed è andato bene in tante partite nella scorsa stagione. Penso che Marcus possa ricoprire tutte le posizioni in attacco ma la più efficace probabilmente è al centro o dall’interno a sinistra“.

“Mancanza di fiducia in attacco? Accade sempre quando gli attaccanti non segnano per un paio di partite, ma devono crederci. In passato hanno dimostrato di poterlo fare, quindi devono lavorare duramente – ha proseguito l’allenatore olandese – La coppia di difensori centrali ha giocato bene. Naturalmente quando le “routine” non ci sono, allora concedi, come abbiamo fatto noi“.