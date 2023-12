Tennis, Swiatek sul ritiro di Barty: “All’inizio non me lo spiegavo, ora lo capisco meglio”

“Quando ho saputo che Barty lasciava il tennis è stata molto dura, non riuscivo a smettere di piangere. Può sembrare strano, ma non riuscivo a spiegarmi come una persona di 25 anni potesse prendere una decisione del genere. Per me la vita di un tennista era già segnata, non immaginavo che prima dei 32 anni qualcuno potesse addirittura considerare di smettere“. Queste le parole di Iga Swiatek, che a TennisMajors ha raccontato le sensazioni vissute il 23 marzo 2022, quando l’ex numero uno al mondo, Ash Barty, annunciò il ritiro dal tennis. Fu proprio in quei giorni che la polacca, grazie ai trionfi di Indian Wells e Miami, salì in vetta al ranking Wta, rimanendo seduta sul trono per ben 75 settimane consecutive.

“Ero davvero confusa. Da pochi giorni ero diventata numero due del mondo e ho visto che la tennista migliore che avessi mai visto si stava ritirando – ha aggiunto la 22enne di Varsavia, i cui dubbi sono stati parzialmente fugati dal video postato su Instagram dalla stessa Barty – Quando l’ho visto ho cominciato a capire, mentre ora che so cosa vuol dire essere numero uno al mondo lo capisco decisamente meglio“.

Swiatek ha quindi concluso: “Barty mi ha dato un’importante lezione di vita: devo essere libera di prendere le mie decisioni, senza che le opinioni degli altri mi influenzino. Questo è ciò che mi ha permesso di continuare a vincere titoli slam e trascorrere tante settimane ai vertici del ranking. Ogni volta in cui mi sento un po’ insicura lo ricordo a me stessa“.