Basket, Champions League: clamorosa vittoria dell’AEK contro Sassari

L’AEK vince 79-83 contro Sassari. Partita clamorosa quella vista tra le due squadre nella gara valida per la Champions League. Sassari amministra il gioco per i primi tre quarti di gara, ma sul finale i greci rimontano e hanno la meglio chiudendo vittoriosi la partita.

Nella prima parte di gioco, il Sassari ha avuto la meglio contro l’AEK, riuscendo a gestire un vantaggio importante. Il primo quarto si è concluso con uno schiacciante 33-20 e sembrava che la formazione greca non avesse modo di rimontare. Il copione del secondo quarto è simile, con l’aggiunta delle prime giocate importanti dell’AEK. I greci partono bene, poi si perdono per un breve periodo, lasciando spazio ai rivali italiani. Sul finale, l’AEK trova nuovamente ritmo, ma il distacco al termine del primo tempo è importante, con il tabellone che segna 46-32. Nulla però nello sport è scontato e l’AEK, scesa in campo per il terzo quarto dopo l’intervallo, trova la rimonta, che lo fa riavvicinare al Sassari. Nella fase finale del parziale, la formazione italiana ha modo di rispondere e mantiene il vantaggio, ma con il punteggio sul 61-58, si prospettano degli ultimi dieci minuti di gioco concitati. L’ultimo quarto stravolge la partita, soprendendo tutti. Sassari parte con il piede giusto e allunga fino al 71-63, ma poi l’AEK risponde. A un solo minuto dalla fine, il punteggio è di 79-78, quando i greci mandano a segno una tripla che li porta in vantaggio sul 79-81. L’AEK mette al sicuro il punteggio a pochi secondi dalla fine con due tiri liberi. Al fischio dell’arbitro, l’AEK vince per 79-83.