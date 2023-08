Mancini responsabile di U21 e U20, Gravina: “Una nuova fase. Il Club Italia è una realtà di successo”

Quello con Roberto Mancini responsabile tecnico di Nazionale A, U21 e U20 è “una nuova fase del Club Italia, si tratta di un’evoluzione e non di una rivoluzione perché ripartiamo con idee nuove, ma anche da alcuni punti fermi del nostro progetto tecnico”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che commenta le novità nel progetto tecnico azzurro. “Il Club Italia è una realtà di successo, lo dicono i numeri dal 2018 ad oggi, ma per rimanere al vertice e addirittura migliorare è necessario cambiare, per esplorare nuovi percorsi e saper cogliere i continui aggiornamenti del calcio internazionale – ha aggiunto – Lo abbiamo fatto con un progetto coerente, che ribadisce l’opportunità, prima ancora che la necessità, di lavorare come una filiera, il cui unico fine è far maturare il talento. Ringrazio tutti coloro che non sono più in organigramma e hanno contribuito alle vittorie degli ultimi anni, e auguro ai nuovi tecnici e collaboratori di lasciare il segno in Azzurro”.