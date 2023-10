LIVE – Juve Stabia-Catania 0-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 14:00 di domenica 15 ottobre Juve Stabia e Catania scenderanno in campo in occasione dell’ottava giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Otto punti per gli etnei in questo avvio di stagione, sette in meno della capolista che in casa cerca continuità di risultati. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale di questa partita tra due grandi piazze del girone C di Serie C.

COME SEGUIRLA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Juve Stabia-Catania 0-0

17′: Zanellato servito da Marsura tira a giro da fuori area, la palla non va lontana dalla porta

15′: Prima occasione vera per la Juve Stabia. Controllo e destro da fuori area di Bentivegna che esce di poco rispetto al palo sinistro

3′: Cross pericoloso di Candellone in area di rigore, i compagni non riescono ad arrivare alla sfera

1′: Fischio d’inizio dell’arbitro Mattia Caldera di Como.

13.55: Ecco qui le formazioni ufficiali:

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Andreoni; Buglio, Leone, Erradi; Bentivegna, Candellone, Piscopo. All: Guido Pagliuca

Catania (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Zanellato; Chiricò, Di Carmine, Marsura. All: Luca Tabbiani

13.50: Buon pomeriggio, benvenuti alla diretta testuale dell’ottava giornata di Serie C tra Juve Stabia e Catania. Non una partita qualunque: Juve Stabia-Catania è una “classica” del Girone C di Serie C. Le vespe ospitano gli etnei per l’ottava giornata di campionato. La formazione allenata da Guido Pagliuca guida la classifica con 15 punti, da imbattuta: nell’ultimo turno pareggio esterno contro il Brindisi, maturato con la rete iniziale di Candellone, su rigore, raggiunta nella ripresa da Valenti. Pari anche per i rossazzurri di Luca Tabbiani: al Massimino, Chiricò ha pareggiato il momentaneo vantaggio di Mastroianni. Etnei a metà classifica a 8 punti.