Supercoppa Serie C 2023: programma, date e regolamento

Prima delle vacanze e della preparazione alla prossima Serie B, ci sarà un prossimo ed ultimo atto per FeralpiSalò, Reggina e Catanzaro che si dovranno contendere lo scettro di padrone di tutta la Serie C di questa stagione, nella cornice della Supercoppa di categoria. Queste le date e il relativo regolamento, secondo quanto stabilito dalla rispettiva Lega. che con un rispettivo comunicato ha sottolineato le modalità di sfida.

Le tre squadre saranno raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata. Questo il relativo accoppiamento:

1a giornata – SABATO 29 APRILE 2023, ore 16:30 Catanzaro-Feralpisalò

2a giornata – SABATO 06 MAGGIO 2023 – Nella gara della seconda giornata si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3a giornata – SABATO 13 MAGGIO 2023 – la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata.

Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.