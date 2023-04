Napoli, giornata di relax a Capri per Osimhen: l’attaccante accolto da un bagno di folla

Dopo l’eliminazione dalla Champions League subita per mano del Milan, l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha sfruttato il giorno di riposo concesso da mister Luciano Spalletti per trascorrere un pomeriggio a Capri insieme alla sua famiglia. Il centravanti nigeriano, dopo essere salito in piazzetta, si è incamminato per le strade dello shopping e per via Camerelle seguito da un gruppo di tifosi azzurri ai quali non è sfuggita la presenza del loro beniamino. Una giornata di relax e serenità per dimenticare l’amara partita di mercoledì, passata insieme alla sua compagna Stephanie, la giovane tedesca con cui ha avuto una bambina, nata a Napoli e anche lei a Capri insieme ai genitori. Durante tutta la sua permanenza Osimhen è stato accompagnato da una folla di tifosi, con i quali ha parlato, ha rilasciato autografi e non si è sottratto ai selfie.