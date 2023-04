Taranto, Capuano sul futuro: “Contattato da altre società, ma sono concentrato solo su questo club”

L’allenatore del Taranto, Ezio Capuano, durante un’intervista concessa a ‘Blunote’, ha commentato le recenti indiscrezioni relative al suo futuro, dicendosi pienamente focalizzato sul club pugliese: “Sono stato contattato da qualche amico di altre società, ma ora sono concentrato soltanto sul Taranto. Il presidente e il direttore mi hanno fatto una proposta per la prossima stagione già qualche mese fa. Non sono interessato a contratti o denaro, voglio soltanto lavorare sul campo per dare il massimo. Ho già dato il sì incondizionato a questa società al momento del mio arrivo, abbiamo vissuto una stagione complicata raggiungendo qualcosa di impensabile”.