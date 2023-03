Serie C 2022/2023: uragano Reggiana a Pesaro, sorridono Virtus Entella, Carrarese e Alessandria

Bellissimo successo della Reggiana sul campo del Vis Pesaro: la capolista si dimostra insaziabile e, sventata qualche difficoltà iniziale, ha dilagato sui marchigiani e ha conquistato il trionfo per 3-0, vincendo per la terza volta nelle ultime quattro giornate e restando a +7 su una scatenata Virtus Entella, che ha battuto 3-1 il Fiorenzuola grazie ad una super doppietta del goleador Luca Zamparo. Per la prima della classe, invece, a segno Cristian Cauz, Paolo Rozzio e Muhamed Varela Djamanca, i quali hanno sigilatto la vittoria numero 21 della stagione per gli emiliani.

Tra le altre, frena il Cesena nella gara casalinga con l’Aquila Montevarchi, con gli ospiti bravi ad inchiodare i bianconeri sul 2-2 e ad alimentare le proprie speranze di abbandonare l’ultimo posto, che attualmente occupano con un punto in meno rispetto all’Imolese, incapace di spingersi oltre lo 0-0 contro una Fermana in difficoltà. Bella vittoria per l’Alessandria, che, fuori casa, si è imposta per 2-1 sul campo della Recanatese, così come è stato in grado di fare il Pontedera a Sassari contro la Torres. Successo anche per la Carrarese (3-1 sul Rimini), mentre si fermano sul pareggio il Siena (1-1 contro San Donato) e l’Ancona (1-1 con la Lucchese).