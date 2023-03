Serie C 2022/2023, la Pro Sesto batte la Pro Patria ed è prima in solitaria. Lecco battuto a Trento

La Pro Sesto batte 3-1 in trasferta la Pro Patria e blinda il primo posto in classifica, allungando a +3 dal Lecco, sconfitto dal Trento 2-0. Dopo 6′ si sblocca il punteggio. Merito di Sala che lascia partire un siluro da fuori area che non lascia scampo a Del Favero. La reazione dei padroni di casa non c’è e al 44′ arriva il raddoppio: Vaghi stende Sala, l’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri Corradi realizza dopo l’iniziale respinta di Del Favero. Nella ripresa la Pro Patria entra in campo con un altro piglio. E al 57′ la riapre con un tiro deviato di Stanzani da fuori area. La formazione di casa ci crede, ma al 75′ arriva il secondo rigore di giornata per la Pro Sesto: Del Favero stende il neo entrato Wieser e Corradi firma il 3-1 definitivo. Nel finale c’è spazio anche per il palo di Radaelli, ma non cambia la sostanza. Un risultato pesante che vale il primato solitario. L’altra (ex) capolista, Lecco, cade infatti 2-0 sul campo del Trento. Al 10′ Ballarini apre le marcature, al 26′ Attys firma il raddoppio e il Lecco non riesce a costruire la rimonta. Nei bassifondi torna a vincere il Mantova che si affida alla rete di Pedone al 39′ per superare una Triestina in 10 uomini dal 65′ per il rosso diretto a Ciofani.