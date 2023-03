Manchester City, in caso di addio di Gundogan spunta il nome di Rabiot

Mancano ancora molti mesi all’inizio della sessione estiva di calciomercato, ma il Manchester City sta già pensando alle prossime mosse da effettuare. I Citizens, infatti, sperano di convincere Ilkay Gundogan a rinnovare il suo contratto in scadenza, ma qualora non ci riuscissero avrebbero già qualche idea in mente per sostituirlo. Stando a quanto riportato da Football Transfers”, il principale indiziato per prendere il posto del tedesco sarebbe un altro calciatori in scadenza, ovvero Adrien Rabiot della Juventus. Il centrocampista francese difficilmente prolungherà il suo accordo con i bianconeri e la Premier League potrebbe essere una concreta opzione per il suo futuro.