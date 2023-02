Pagelle Fiorentina-Torino 2-1: voti e tabellino quarti di finale Coppa Italia

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Torino, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze partita equilibrata come da pronostico, ma con diverse palle gol per entrambe le squadre. Il match però si spacca nella ripresa quando Luka Jovic apre le marcature con un bel gol di testa. Il Torino ci prova ma si espone ai contropiedi della squadra di casa che, al novantesimo, chiude i conti: piattone di Ikonè e 2-0. Al 94′ il gol della bandiera di Karamoh. Italiano ancora in semifinale di Coppa Italia: affronterà la vincente di Roma-Cremonese.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 7; Dodo 6, Milenkovic 6, Igor 6.5, Terzic 6.5; Bonaventura 6 (41′ st Duncan sv), Mandragora 6.5 (29′ st Amrabat 6), Barak 6.5; Gonzalez 6, Jovic 6.5 (29′ st Cabral 6), Kouame 5 (17′ st Ikonè 6.5) In panchina: Cerofolini, Sirigu, Venuti, M.Quarta, Ranieri, Biraghi, Bianco, Brekalo, Saponara, Amatucci. Allenatore: Italiano 6.5

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Schuurs 6, Buongiorno 5.5, Rodriguez 5.5; Singo 6 (19′ st Ola Aina 6), Ricci 6.5, Linetty 5.5 (19′ st Iiic 6), Vojvoda 5.5 (31′ st Karamoh 6.5); Vlasic 6, Miranchuk 6.5; Sanabria 6 In panchina: Gemello, Fiorenza, Bayeye, N’Guessan, Adopo, Gineitis, Gravillon, Seck, Vieira, Caccavo. Allenatore: Juric 6

ARBITRO: Doveri di Roma 6.5

RETI: 20′ st Jovic, 45′ st Ikonè, 48′ st Karamoh

NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni.

Spettatori: 18600.

Incasso: 129632 euro.

Angoli: 6-4 per la Fiorentina.

Recupero: 2′ pt; 6′ st