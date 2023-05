Serie C 2022/2023, respinto il ricorso del Piacenza: i play-out si giocheranno regolarmente

Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso del Piacenza, squadra retrocessa in Serie D ma che chiedeva chiarezza riguardo un possibile illecito sportivo avvenuto in Pergolettese 1-2 Triestina, gara pareggiata e vinta dai giuliani proprio negli ultimi minuti a disposizione, evitando l’ultimo posto in classifica e conquistando un posto ai play-out, proprio a scapito della compagine emiliana. I play-out, insomma, si giocheranno regolarmente e il Piacenza retocederà in Serie D, a meno che non avverranno clamorosi colpi di scena.

“Letto il ricorso – si legge nel comunicato diramato questa mattina dal TFN –, ex art. 30 e 31 del CGS CONI, con il quale la Società Piacenza Calcio 1919 Srl chiede accertarsi la regolarità della gara Pergolettese – Triestina, valida per la 38° giornata del Campionato di Serie C, e impugna la delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al C.U. n. 225 del 28 aprile 2023, di fissazione della date di disputa dei playout, atteso che, ove venisse accertato un illecito sportivo in quella gara (del quale vi è qualche indizio), la Triestina retrocederebbe al suo posto, mentre essa andrebbe a disputare i playout; chiede, pertanto, che il Tribunale svolga attività volta ad accertare i fatti a mezzo audizioni o quant’altro e, ricorrendone i presupposti, sanzioni gli autori del fatto illecito; tenuto conto che le gare di andata dei playout sono fissate al 6 maggio 2023, chiede altresì che il Presidente del Tribunale sospenda, con decreto monocratico, detta delibera n. 225 del 28 aprile 2023, al fine di evitare lo svolgimento dei playout che renderebbe la situazione della ricorrente irreversibile”.