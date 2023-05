Serie A 2022/2023, arbitri anticipi 34esima giornata: Milan-Lazio a Rapuano, Roma-Inter a Maresca

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per gli anticipi della prossima giornata di Serie A 2022/2023. La partita tra Milan e Lazio, in programma alle 15:00 di sabato, sarà diretta da Rapuano con Mazzoleni al Var. Roma-Inter, in programma alle 18:00, verrà arbitrata invece da Maresca. Cremonese-Spezia sarà diretta da Guida. Ecco le designazioni arbitrali al completo.

Le designazioni arbitrali

MILAN – LAZIO h. 15.00

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANIELLO

ROMA – INTER h. 18.00

MARESCA

IMPERIALE – BRESMES

IV: COLOMBO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

CREMONESE – SPEZIA h. 20.45

GUIDA

DI IORIO – DEL GIOVANE

IV: PICCININI

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.