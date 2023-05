A Coverciano gli esami del corso per Responsabili di Settore Giovanile: Zambrotta tra gli allievi

Le aule di Coverciano hanno ospitato per due giorni, tra ieri e oggi, gli esami finali del corso dedicato ai Responsabili di Settore Giovanile. Dopo aver seguito le 174 ore di lezione, come da programma didattico, gli allievi hanno quindi dovuto sostenere al Centro Tecnico Federale queste ultime prove, sia in forma orale che in forma scritta. Ricalcando le materie seguite, le prove orali riguardavano le aree dedicate alle Risorse Umane, a quella Psico-Pedagogica e a quella Tecnica, quest’ultima suddivisa tra metodologica e fisica. Questa mattina, infine, i corsisti hanno dovuto effettuare l’ultima prova scritta, inerente all’area Normativa, con un test con trenta domande a risposte chiuse e aperte. “Sono senz’altro soddisfatto del feedback che abbiamo ricevuto sia dagli allievi, sia dal corpo docente presente, di profilo molto alto – ha sottolineato il coordinatore del corso, Attilio Sorbi –. Durante le 174 ore di lezione abbiamo toccato tantissime tematiche. L’obiettivo è quello di creare figure di alto livello, soprattutto dal punto di vista sociale e formativo. Il calcio giovanile in Italia può migliorare solo accrescendo le competenze dei responsabili di settore giovanile, perché sono loro che possono imprimere scelte basate non solo sul risultato. Dobbiamo cercare di migliore l’aspetto umano”.

Questo l’elenco di tutti gli allievi ammessi a sostenere gli esami finali, tra i quali loro c’era anche il vice-presidente del Settore Tecnico e campione del mondo nel 2006, Gianluca Zambrotta: Gianluca Aleo, Gionata Arcangeli, Massimiliano Barisoni, Gianluca Baschieri, Massimo Bava, Corrado Buscemi, Renato Buzzi, Davide Caliaro, Andrea Carrozza, Carlo Cherubini, Alessandro Consolati, Teodoro Coppola, Antonio Cremonesi, Massimiliano De Gregorio, Stefano Diana, Matteo Fausto Forcella, Alessandro Frara, Raffaele Fumagalli, Giulio Geremia, Francesco Guareschi, Cristian Iori, Roby Malverti, Paolo Arturo Migliavacca, Paolo Migliorati, Felice Natalino, Nereo Omero Meloni, Gianluca Orsini, Giuseppe Parise, Ivan Pelizzoli, Giovanni Petrocchi, Luca Pisano, Daniele Proietti, Samuele Ravera, Paolo Scriboni, Daniele Tacconi, Luca Torresin, Fabio Tringali, Alessandro Tuniz, Gianluca Zambrotta, Thomas Zani e Francesco Rocco Zichella.