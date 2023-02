Serie C 2022/2023: Pro Sesto vince a Novara e si conferma in testa, Pordenone risponde ed è a -1

Vince la Pro Sesto a Novara con il punteggio di 1-0, ricavando tre punti fondamentali dalla rete messa a segno da Gerbi dopo soli 5 minuti. Da quel momento, tante occasioni da un lato e dall’altro, 10 minuti di recupero in un secondo tempo segnato dall’infortunio di Bonaccorsi. Alla fine, dopo l’assedio finale dei padroni di casa, il team lombardo ha ottenuto una vittoria dall’enorme importanza, la numero 14 su 28 giornate di campionato fin qui: nella classifica del Gruppo A, sono sempre loro i primi con 50 punti, uno in più del Pordenone. Anche i neroverdi hanno vinto nel pomeriggio, un netto 2-0 ottenuto a Trento grazie ai gol di Candellone e Dubickas. Nell’altra gara delle 14:30, Sorrentino, Artistico e Baldassin hanno regalato un grande 3-2 al Renate contro il Piacenza, con i nerazzurri ora settimi a quota 42. Sarebbe stato importantante, d’altro canto, non perdere per il Piacenza, sempre penultimo con 24 punti conquistati, soli due in più rispetto alla Triestina ultima.