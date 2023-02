MOVIOLA – Sampdoria-Bologna, due rigori in due minuti: Sabiri segna il primo ma sbaglia il secondo

Momento di ordinaria follia in Sampdoria-Bologna, dove Irrati fischia due rigori ai blucerchiati nel giro di due minuti. Prima la clamorosa ingenuità di Lucumì che trattiene Gabbiadini, dal dischetto va Sabiri appena entrato e non sbaglia. Poco dopo, fallo di mano in scivolata da parte di Kyriakopoulos e ancora penalty, ma stavolta Skorupski salva e para ancora su Sabiri. Decisioni entrambe corrette.