Lione, Tagliafico su Messi: “I tifosi se la prendono con lui perché vogliono i risultati, è normale”

Nella giornata di ieri il Lione ha sconfitto 1-0 il Paris Saint-Germain nel match valevole per la ventinovesima giornata di Ligue 1 2022/2023 e, al termine della sfida, il difensore argentino dell’OL Nicolas Tagliafico ha parlato dei fischi ricevuti da Lionel Messi: “Sono cose che succedono anche da noi. Credo sia normale che i tifosi se la prendano con giocatori come Messi e Mbappé perché vogliono i risultati. Sono convinti che un solo giocatore possa salvarli, invece il calcio è uno sport di squadra. Non so cosa farà Messi nel prossimo futuro. Sicuramente farà di tutto per vincere con il Psg, poi al termine della stagione prenderà una decisione”.