Venezia-Cagliari, Ranieri: “Giocheremo per vincere, poi chi è più bravo porterà a casa i tre punti”

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato prima del match di campionato contro il Venezia, previsto per sabato alle ore 14.00. Queste le sue parole in conferenza stampa: “La squadra è compatta, tutti sanno quello che devono fare e non ci sono alibi: giochiamo per vincere sempre con il massimo rispetto degli avversari. Poi chi è più bravo porterà a casa quello che si merita. La partita con il Venezia è più difficile rispetto a quella con il Bari: sabato avremo di fronte una squadra che attacca e gioca bene. E che, proprio perché è partita male, sa cos’è la sofferenza- un po’ come noi- e ha più slancio”.

Poi ha aggiunto: “Non ci sono schemi fissi dipende dalle situazioni: quello che va bene in un caso, puó non andare bene in un altro. Pavoletti verrà con noi, ma vedo che piano piano anche gli altri infortunati stanno recuperando”.