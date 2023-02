Copa del Rey 2021/2022, sospetti di combine sulla gara Levante-Huracan Melilla

Nelle ultime ore attraverso un apposito indirizzo mail creato nel 2015 la Liga ha ricevuto una denuncia anonima su una presunta combine legata a un giro di scommesse illegali nella Copa del Rey 2021/2022. La partita in questione sarebbe quella del primo turno, disputata nel dicembre 2021, in cui il Levante ha travolto in casa l’Huracan Melilla mediante il netto punteggio di 8-0. La Liga, attraverso un comunicato, ha annunciato di aver informato sia la polizia che le autorità giudiziarie, mentre il tribunale di Melilla ha già avviato le indagini, sentendo sei persone tutte legate all’Huracan mentre il Levante risulta estraneo ai fatti indagati.