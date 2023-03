Biathlon, Laegreid rinuncia all’individuale a Ostersund: Johannes Boe vince la sua quarta Coppa del Mondo

La stagione di Coppa del Mondo di biathlon si avvia verso la sua conclusione, con la penultima tappa da Ostersund che prenderà il via da domani per concludersi domenica. Johannes Boe può già festeggiare il suo quarto trionfo nella generale dopo quelli ottenuti nel 2019, 2020 e 2021. Il fenomeno norvegese si è assicurato la conquista del trofeo dopo la rinuncia del connazionale Sturla Legreid, unico rivale che, in linea teorica, avrebbe potuto insidiare il suo primato in classifica. Entrambi non prenderanno parte alla gara individuale di giovedì a causa del covid. La Norvegia rischia anche di conquistare le prime quattro posizioni della classifica generale, visto che dietro a Boe (1.319 punti) e Lægreid (920), ci sono Vetle Christiansen (682) e Tarjei Boe (598), pronti a difendere le posizioni nelle ultima gare.

Tutto ancora aperto al femminile, con la francese Julia Simon che a quota 893 punti ha un buon margine di vantaggio sulla svedese Elvira Oeberg a 735. Seguono le due azzurre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, rispettivamente a 720 e 679 punti. Per quanto riguarda le specialità Vittozzi guida la classifica delle Individuali con 150 punti, davanti ad Hanna Oeberg a 135; Wierer insegue Denis Hermann-Wick nella classifica sprint (310 a 296 per la tedesca).