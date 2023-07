Ternana, si chiude era Bandecchi: Nicola Guida è il nuovo proprietario

Alla Ternana si chiude l’era di Stefano Bandecchi e di Unicusano: da oggi, in modo definitivo, l’imprenditore campano Nicola Guida è il nuovo proprietario del club umbro. Nel pomeriggio è arrivato l’atto notarile per il passaggio di proprietà alla holding posseduta da Pharmaguida: “Sono molto felice – ha spiegato il nuovo patron delle Fere – Mi preme anzitutto ringraziare la precedente proprietà, ed in particolar modo il sindaco Stefano Bandecchi, anche per aver lasciato una società sana e senza debiti. Da domani inizierà ufficialmente il mio lavoro. Nelle prossime ore sarò a Terni per la composizione del consiglio di amministrazione e, ovviamente, per lavorare alla parte sportiva. Sono consapevole che siamo un po’ in ritardo, ma sono anche certo che recupereremo il tempo perduto. Saluto con affetto i nostri tifosi ai quali chiedo il massimo sostegno, noi ce la metteremo tutta”.