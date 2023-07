Totalmente improvvisa, per nulla attesa, ma arriva anche a Umago. Caldo, umidità, ecco però anche la pioggia e così la sfida tra Flavio Cobolli e Marin Cilic, che chiude il programma sul centrale dedicato a Ivanisevic, viene interrotta in attesa che torni il sereno. Il punteggio, peraltro, era topico e sorrideva all’azzurro: 6-3 3-1 per il nostro, dunque un set e un break avanti.