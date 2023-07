Dalla Spagna, Mbappé rifiuta offerta monstre Arabia Saudita: “Preferisce la panchina per un anno”

Nessun dubbio dalla Spagna, Kylian Mbappé non andrà in Arabia Saudita. Secondo Relevo, che cita fonti vicine allo stesso giocatore, l’attaccante del Psg, in scadenza fra un anno, avrebbe rifiutato l’incredibile offerta dell’Al-Hilal, che aveva messo sul piatto un biennale da 400 milioni di euro di ingaggio. Il club parigino aveva già accettato l’offerta di circa 300 milioni per il cartellino del giocatore, che però a questo punto sembra voler restare in Europa: “Se deve stare in panchina tutto l’anno al Psg, lo farà”, dicono le fonti che hanno parlato al giornale iberico.