Ternana, Cristiano Lucarelli torna in panchina: è ufficiale

La Ternana ha completato l’ennesimo ribaltone in panchina: dopo l’esonero di Aurelio Andreazzoli, è ora ufficiale il ritorno di Cristiano Lucarelli. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossoverde: “In bocca al lupo per questa nuova esperienza con le Fere al nostro allenatore ed a tutti i suoi collaboratori”. Il tecnico livornese classe 1975 ha già guidato la Ternana: nel 2020-2021 ottenne la promozione in B, poi nel novembre del 2022 arrivò l’esonero. Il suo posto venne preso proprio Andreazzoli, ma a fine febbraio 2023 i due si diedero ancora il cambio con il ritorno di Lucarelli, poi non confermato a fine campionato e adesso richiamato.