Baskeet, la Fip ratifica il nuovo format della serie finale playoff scudetto di Serie A 2023/24

Il Consiglio Federale della Fip, tenutosi oggi presso la Sala Giunta del Coni e presieduto da Giovanni Petrucci, ha ratificato il nuovo format per la serie finale playoff scudetto di Serie A. La nuova riforma andrà in vigore per la stagione prossima del 2023-24.

Dalla stagione 2023-24 la serie finale sarà al meglio delle cinque partite e non più delle sette. Inoltre, dalla stagione 2023-24 non saranno più permessi tesseramenti prima della fase dei playoff. Non solo questo dalla riunione del Consiglio Federale è emerso. Infatti, la Fip ha anche sottolineato che che presenterà la propria candidatura per ospitare in Italia uno dei quattro gironi di EuroBasket Women 2025, il Campionato Europeo femminile Senior.