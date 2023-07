Branchini: “Al giorno d’oggi esistono pochi campioni. Si pagano tantissimo giocatori scarsi”

Dopo l’esodo di tantissimi giocatori dall’Europa in Arabia Saudita, sono arrivate le parole di uno dei procurato più importanti nel contesto italiano, Giovanni Branchini, il quale ha parlato ai microfoni de Il Mattino. L’argomento è stato il dibattito sull’eccessivo, a detta del procuratore, costo dei giocatori in giro per l’Europa.

Le parole di Branchini: “Il problema enorme, drammatico, del calcio internazionale è che è difficile rafforzarsi perché non ci sono più giocatori forti da comprare. Nessuno si è reso conto che ormai i campioni veri sono pochissimi. Se prendiamo le classifiche del Pallone d’oro di 30 anni fa e le confrontiamo con quelle di oggi, il contrasto è stridente: altra categoria, proprio. Poi possiamo inventarci che Balotelli o Verratti siano dei campioni, ma non è così. E non è un problema solo italiano, coinvolge tutta Europa: altrimenti non avremmo piazzato tre squadre nelle finali delle ultime coppe… Siamo ormai disancorati dalla realtà. Si pagano tantissimo giocatori scarsi per uno spettacolo sempre peggiore, questa è la realtà. Il calcio sta cambiando in peggio. E il tutto nel totale disinteresse di chi dovrebbe gestirlo, promuoverlo e salvarlo, cioè le istituzioni internazionali”.