Tabellino Sudtirol-Bari 0-1, marcatori e gol Serie B 2022/2023

Il tabellino di Sudtirol-Bari, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Morachioli fa esplodere i tanti tifosi baresi arrivati al ‘Marco Druso’ di Bolzano, con un gol al 93° che porta la sua squadra a meno 4 dal Genoa e quindi dalla possibile promozione diretta in Serie A. Una partita bloccata per più di 90 minuti, poi Pompetti viene espulso al 91° e due minuti più tardi l’ala 23enne della formazione pugliese regala i tre punti ai suoi in questo big match del 32esimo turno. Il Sudtirol resta quarto in classifica, ma a quattro punti dal Bari.

IL TABELLINO

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi 6; Curto 6.5, Zaro 6.5, Vinetot 6.5, De Col 6; Lunetta 6.5 (34′ st Cissè 5), Tait 5, Fiordilino 6.5 (21′ st Pompetti 5), Casiraghi 5.5 (44′ st Larrivey sv); Mazzocchi 5.5 (1′ st Rover 6), Odogwu 5.5. In panchina: Minelli, Berra, Davi, Giorgini, Schiavone, Rover, Mawuli, Siega, Carretta. Allenatore: Bisoli 5.5

BARI (4-3-1-2): Caprile 6.5; Pucino 6, Di Cesare 6, Vicari 6, Mazzotta 6; Maita 6, Maiello sv (34′ pt Benali 6), Benedetti 6 (42′ st Molina sv); Folorunsho 7; Cheddira 5 (24′ st Ceter 5.5), Antenucci 6 (24′ st Morachioli 7). In panchina: Frattali, Botta, Dorval, Zuzek, Ricci, Bellomo, Mallamo, Esposito. Allenatore: Mignani 7

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6

RETE: 48’st Morachioli

NOTE: pomeriggio tipicamente primaverile, terreno in buone condizioni, spettatori 5151. Espulso al 45’st Pompetti per comportamento non regolamentare. Ammonito Vicari. Angoli 6-4 per il Bari. Recupero: 3′; 4′