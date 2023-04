Tabellino Reggina-Venezia 1-0: marcatori e gol Serie B 2022/2023

Il tabellino di Reggina-Venezia, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. La formazione allenata da Filippo Inzaghi sembra essersi definitivamente messa alle spalle il periodo nero: seconda vittoria consecutiva e quinto posto in classifica per la Reggina, che di misura riesce ad imporsi sui lagunari davanti al pubblico di casa. Una sfortunata autorete di Ceppitelli condanna il Venezia, che si è visto anche annullare un gol dal VAR poco prima della mezz’ora di gioco.

IL TABELLINO

REGGINA (3-5-2): Colombi 6.5; Cionek 6, Camporese 6, Loiacono 6; Bouah 6 (21’st Di Chiara sv), Fabbian 6, Crisetig 6, Liotti 6.5 (25’st Bondo sv), Pierozzi 6 (25’st Terranova sv); Strelec 6 (21’st Gori sv), Rivas 6.5 (1’st Canotto 6.5). In panchina: Contini, Aglietti, Girasole, Paura, Lombardi, Cicerelli, Menez. Allenatore: Inzaghi 6.5

VENEZIA (3-5-2): Joronen 5.5; Svoboda 5.5, Ceppitelli 5.5, Carboni 5.5 (9’st Sverko 5.5); Candela 5, Ellertsson 5.5 (18’st Novakovich sv), Tessmann 5, Milanese 5 (9’st Busio 5), Zampano 5 (18’st Ciervo sv); Johnsen 5.5 (18’st Tcherychev sv), Pohjanpalo 5.5. In panchina: Bertinato, Neri, Modolo, Pierini, Andersen, Jonsson. Allenatore: Vanoli (squalificato, in panchina Godinho) 5.5

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6

RETE: 10’pt aut.Ceppitelli.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in buone condizioni, spettatori 8.256 di cui 32 ospiti. Ammoniti Bouah, Sverko, Cionek, Inzaghi. Angoli 0-7. Recupero: 5′; 4′.