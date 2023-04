Incredibile in Svezia: il portiere scambia il dischetto per il pallone, gli avversari segnano (VIDEO)

di Mario Boccardi 1

Clamoros quanto accaduto in Svezia, dove il portiere dell’Hammarby, Oliver Dovin, ha regalato in maniera incredibile una rete ai suoi avversari. Dopo soli 5 minuti dall’inizio del gioco, infatti, i campioni in carica dell’Hacken hanno segnato il gol dell’1-0, sfruttando una grottesta svista dell’estremo difensore avversario, che ha scambiato il pallone per il dischetto del rigore. La sfera lo aveva superato, ma Dovin non se n’è accorto perché, fissando con lo sguardo il dischetto, era ancora convinto di avere la palla tra i piedi. E, così, Benie Traoré, centravanti dell’Hacken, ha segnato agevolmente il gol che ha messo in discesa la strada ai suoi, poi vincitori della sfida con il punteggio di 3-1.