Spezia: nuova protesta dei tifosi, confronto con l’ad Gazzoli

Altro duro faccia a faccia tra un centinaio di tifosi dello Spezia Calcio e la dirigenza spezzina, con i supporter bianconeri che hanno avuto un confronto con l’amministratore delegato Andrea Gazzoli. Gli ultras hanno esposto uno striscione di protesta, nello stesso posto dove un paio di settimane fa è stata fatta ritrovare una testa mozzata di maiale, e invitato il club a licenziare il direttore tecnico Eduardo Macia e il direttore sportivo Stefano Melissano, rei di un calciomercato ritenuto insoddisfacente, insieme al capo dell’area marketing Luca Scafati, a cui viene imputata la scelta del cambio del logo, mal digerito dalla piazza. Gazzoli ha risposto che: “Non ci sono i presupposti per mandarli via“, rassicurando poi sul procedere dei lavori allo stadio Picco, che saranno terminati nel giro di qualche settimana. L’amministratore delegato ha, inoltre, anche rassicurato i tifosi sulla situazione societaria del club: “Lo Spezia non è in vendita“.