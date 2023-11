Ligue 1 2023/2024: Clermont vicino al colpaccio, il Montpellier la riprende nel finale

Termina 1-1 il recupero dell’8^ giornata di Ligue 1 tra Montpellier e Clermont, partita che fu sospesa lo scorso 8 ottobre nel recupero sul risultato di 4-2 per i padroni di casa a causa di un petardo che esplose nelle vicinanze del portiere degli ospiti Mory Diaw con la conseguente decisione della lega francese di far ripetere la partita.

Clermont che passa subito in vantaggio grazie al gol dell’ex Roma Maxime Gonalons. Prima frazione concitata con tanti duelli in mezzo al campo ed il Montpellier che ne fa le spese a causa degli infortuni di Fayad e Delaye che costringono a due cambi forzati Zakaryan. Il secondo tempo è un’assedio totale dei padroni di casa che creano una grandissima mole di occasione da gol senza mai trovare il guizzo per rimettere in piedi la partita. Montpellier che trova il gol del pareggio all’87^ grazie al gol di Savanier su rigore.