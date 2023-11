Basket, EuroCup: Trento strappa la vittoria all’Aris per 69-67

Nella serata del 29 novembre va in scena la partita tra Trento e Aris valida per l’EuroCup. La gara termina con la vittoria trentina per 69-67, ma il risultato è rimasto sospeso fino agli ultimi secondi di gioco disponibili. Ora, la squadra italiana si concentra sulla prossima sfida in campionato contro il Venezia, prima di tornare a giocare in EuroCup contro l’Ulm il 6 dicembre.

La gara si presenta equilibrata sin dai primi rimbalzi e le due formazioni si alternano il vantaggio per tutto il primo quarto. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, il tabellone riporta 17-17. Nel secondo parziale, Trento sembra avere la meglio nei primi minuti, ma la formazione greca rimonta in fretta e si rimette in gioco. Anche nel secondo quarto le squadre lottano per ogni punto e al momento dell’intervallo, il punteggio è di 32-32. La svolta avviene nel terzo parziale, quando la squadra trentina riesce a prendere il largo, mentre l’Aris risulta in affanno. Mancano dieci minuti di gioco, quando il tabellone segna 53-43. La formazione greca non ha però intenzione di demordere e negli ultimi minuti di gioco, riesce a rimontare nonostante il vantaggio di quindici punti conquistato da Trento. Negli ultimi secondi disponibili, le due squadre viaggiano sul 67-67, quando Ellis firma il tiro da due che porta la vittoria agli italiani.