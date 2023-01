Spal, De Rossi: “Ranieri allenatore immenso e un signore. Nainggolan? Non ne parlo prima di una gara”

Daniele De Rossi, tecnico della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari in cui ritroverà il suo ex allenatore Claudio Ranieri: “Affronteremo una squadra forte che punta a vincere il campionato. Ranieri è un allenatore immenso, molto pragmatico e che conosce benissimo i calciatori. Poi umanamente è un signore e ho un ricordo incredibile di lui. La mia ultima presenza alla Roma fu anche la sua, entrambi dicevamo addio alla nostra squadra del cuore e ci siamo fatti forza a vicenda“.

L’allenatore della Spal ha poi glissato sulle domande in merito ai possibili arrivi di Nainggolan e Kargbo: “Con Radja ci sentiamo spesso a prescindere dal suo futuro. Non essendoci alcuna ufficialità, però, non voglio parlarne prima della gara. Un giocatore come Kargbo ci manca, ma non sapevo neppure che fosse un profilo che la squadra seguiva“.