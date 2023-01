Atalanta, torna in gruppo Zapata: ancora out Zappacosta e Palomino

L’Atalanta è tornata al lavoro nel pomeriggio per preparare la sfida contro la Sampdoria, in programma sabato sera. Arrivano buone notizie da casa nerazzurra, Duvan Zapata ha svolta una parte della sessione in gruppo e una parte in maniera individuale, l’obiettivo resta il suo recupero prima della sfida di martedì di Coppa Italia contro l’Inter. Lavoro individuale per Zappacosta, terapie per Palomino.