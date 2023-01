Pista lunga, Campionati Italiani Assoluti in programma a Baselga di Pinè dal 27 al 29 gennaio

Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti di pista lunga, in programma da venerdì 27 a domenica 29 gennaio a Baselga di Pinè, in provincia di Trento. Nell’ultimo appuntamento prima del ritorno della Coppa del Mondo con la tappa in programma in Polonia a metà febbraio, saranno 52 gli atleti italiani a scendere sul ghiaccio a caccia dei titoli Sprint, Allround e Mass Start. Osservati speciali Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), campione Allround e di Mass Start 2021, e David Bosa (Fiamme Oro) fra i più accreditati tra gli sprinter. Al femminile, invece, c’è molta più incertezza viste le assenze di Francesca Lollobrigida e Yvone Daldossi.

“Siamo soddisfatti di una partecipazione così importante. I numeri parlano chiaro e ci dicono che il lavoro negli ultimi quattro anni sta dando i suoi frutti. Siamo riusciti ad ampliare la base dei partecipanti e questo risultato non può che riempirci d’orgoglio e fiducia” ha dichiarato il Consigliere Federale Luigi Sartorato.